Edward Still: « On devient une équipe difficile à jouer » estime le coach d’Eupen

Petite surprise samedi soir, seuls cinq joueurs alignés au coup d’envoi face à Genk trois jours plus tôt étaient titularisés. Des choix (sauf pour Lambert, suspendu), qu’Edward Still expliquait d’emblée. "Le match contre Genk a coûté beaucoup d’énergie, c’est la seule raison pour laquelle il y a eu six changements. Pour une équipe qui a l’habitude de jouer l’Europe, c’est déjà difficile de se retourner. Ici avec des jeunes, des joueurs qui n’avaient pas beaucoup joué ces derniers temps, c’est encore plus un challenge. Qui plus est face à une belle équipe de Westerlo."

Bien en place avec une défense à cinq dans laquelle Loïc Bessilé s’est parfaitement intégré, Eupen n’a pas laissé grand-chose à la troisième meilleure attaque du championnat en première mi-temps, tout en ayant quelques temps forts offensifs. Jusqu’à cette approximation de Gary Magnée (qui dépannait en défense) mise à profit par Nene à la 44e. "C’était bien sûr décevant d’encaisser ce but sur une erreur juste avant la mi-temps, disait le coach eupenois. Mais chapeau à l’équipe qui ne s’est pas laissé abattre. À la pause, il fallait rester calme et donner des solutions aux joueurs pour rester dans le match. On a rendu le match difficile pour Westerlo. C’est super positif de voir que l’on devient une équipe difficile à jouer."

« La place pour aller chercher plus »

Dans les dernières minutes, Eupen (revenu au score grâce au penalty tiré en force par Peeters) a tremblé quand Nene s’est écroulé dans le rectangle suite à ce qui semblait être un contact avec Diakité. Ni l’arbitre ni le VAR n’ont cependant bronché. Un peu plus tard, un cafouillage monstre dans le rectangle de Moser a finalement été solutionné par le nouveau venu Davo, qui a dégagé le ballon en tribune. Tant mieux pour les Eupenois, qui auront aussi besoin de ce brin de chance dans la course au maintien. "Il y avait peut-être la place pour aller chercher plus, même si on a aussi eu de la réussite dans les dernières minutes, reconnaissait Edward Still. Mais quand je vois comment l’ensemble de l’équipe s’est engagée pour défendre notre rectangle et notre but… Si on continue à aligner les prestations sérieuses, ces matches nuls vont se transformer en victoires."

Dès vendredi contre Malines ?

AS Eupen 1 – Westerlo 1

Arbitre: M. Denil.

Carte jaune: Peeters.

Buts: Nene (0-1, 44e), Peeters sur pen. (1-1, 68e).

AS EUPEN: Moser, Magnée, Paeshuyse, Bessilé, Diakité (90e Van Genechten), Davidson, Peeters, Baiye (46e Déom), Christie-Davies (63e Bitumazala), Charles-Cook (77e Preljak), N’Dri (77e Davo).

WESTERLO: Bolat, Reynolds, Neustaedter, Tagir, De Cuyper, Madsen (90e+1 Seigers), Van Eenoo, Fixelles (76 Vetokele), Nene (90e Gümüskaya), Jordanov (76e Dierckx), Vaesen.