Dison a fait la course-poursuite à La Louvière Centre, en vain

La suite, ce sont des buts encaissés surtout sur des contres comme la superbe frappe enroulée de Ouattara à l’entrée du rectangle qui est allée se loger dans la lucarne. Un 2e but tombé suite à une grosse occasion de Legros, coupé par le portier local, lequel a été à l’amorce du contre meurtrier.

"On était bien en place tactiquement en première, c’est vrai mais dès le moment où on a dû se découvrir pour revenir au score, on a laissé des espaces", analysait Christophe Kinet. Suspendu, il s’était isolé dans une tribune vide du Tivoli louviérois pour donner ses consignes. "On savait qu’ils avaient des joueurs capables techniquement de faire la différence en un contre un et de finir les actions. C’est leur point fort."

Évidemment, si dans les arrêts de jeu, alors que Godard avait réduit deux fois l’écart (d’abord sur un 2e ballon sur corner qui lui est arrivé par chance près de la ligne ; ensuite sur une frappe imparable sur un ballon contré sur coup franc), Demarteau et ce même Godard avaient réussi à passer Cremers ou à éviter le tacle de Luhaka dans le rectangle, le sentiment aurait été tout différent puisqu’Hakimi crucifiait Dison sur l’action qui suivait cette double occasion. "Ce qui a fait la différence, c’est le réalisme. Ils ont eu un corner et quatre occasions, ils en marquent quatre. Nous, on en a aussi eu quatre et on en met deux."

La Louvière Centre 4 – Dison 2

Arbitre: M. Magas.

Cartes jaunes: Lemarteau, Lubaki, Ouattara, Diarra.

Buts: Lubaki (1-0, 57e), Ouattara (2-0, 66e), Godard (2-1, 76e), Zenadji (3-1, 82e), Godard (3-2, 90e), Hakimi (4-2, 90e+3).

URLC: Cremers, Salem, Nguessan, Luhaka, Nsungu (81e Baiardo) ; Ousmail, Mayele (73e Diarra), Zenadji, Lubaki (90e+3 Hakimi), Ouattara, Ba.

DISON: Rico-Garcia, Manfredi, Clerbois, Biondolillo, Leers, Mara, Merola, La Delfa (59e Manchigov), Akdim (46e Godard), Demarteau, Legros.