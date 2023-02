US VX Campinaire 105 BC Verviers 70

Évolution du score: 10e: 15-28, 20e : 35-60 (20-32), 30e : 52-87 (17-27), 40e : 70-105 (18-18).

BC VERVIERS: Lodomez 7, Akinbodu 13, Pirard 12, Roosen 12, Wilkin G. 8, Mahiat 8, Buscicchio 2, Lerho 4, Delsemme 6.

Les Verviétois ne démarraient pas dans les meilleures conditions ce match à six points puisque Léonard, Pitz et Mayron Wilkin manquaient à l’appel alors que Lodomez reprenait du service malgré une entorse pas encore à 100% oubliée…

"Nous sommes tombés face à une équipe en état de grâce", constate le coach Bruno Dagnely. "Chaque joueur adverse pouvait shooter à 3 points avec les oreilles tout en fermant les yeux… Ce match est fini, nous passons au suivant. À souligner l’excellente prestation de Romain Lerho."

Vieux Campinaire s’octroie ainsi deux victoires d’avance sur les Verviétois plus l’average, cet adversaire sera sans doute à présent difficile à aller rechercher… La prochaine rencontre à Andenne, à égalité de victoire avec le BC Verviers, est donc vitale dans la lutte pour le maintien.

Régionale 2

RABC Ensival 77 - Profondeville SH 73

Évolution du score: 10e : 17-9, 20e : 39-33 (22-24), 30e : 65-53 (26-20), 40e : 77-73 (12-20).

RABC ENSIVAL: Sanzone 4, Genet 20, Erkenne 9, Schoonbroodt 2, Hanus 12, Beaujean 2, Horris V. 5, Pitz 16, Walraff 5.

Malgré quelques soucis d’ordre physique - Martin Horris out, pubalgie pour Hanus et douleurs aux cervicales pour Beaujean - Ensival démarrait bien (12-9) grâce à Genet pour signer un premier acte encourageant (17-9). Pronfondeville trouvait des ressources offensives dans le second acte mais Ensival tenait bon au repos (39-33). Avec une forte envie de se rassurer dans cette division, les locaux sentaient l’exploit possible à la demi-heure (65-53) et parvenaient à préserver l’essentiel, une quatrième victoire cette saison, malgré un dernier acte plus difficile. "L’adversaire a pu revenir quand on s’est arrêté de courir", constate Antoine Massart. "Heureusement, on a eu un super Genet. Malgré tout, on se fait peur à la fin car on manque trop de lancers francs."

Les choses continuent d’évoluer favorablement du côté d’Ensival avec une nouvelle arrivée après celle déjà annoncée de Diego Toussaint. Antoine Massart attire en effet Quentin Désert qui quittera le BC Verviers B (P2) pour rejoindre les Genet et autre Erkenne. "Je cherche toujours un joueur intérieur et j’attends encore la réponse de Tom Pitz", précise Antoine Massart en passe de boucler rapidement son équipe pour la saison prochaine.