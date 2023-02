Aywaille – Raeren-Eynatten : les arrêts de jeu en ont décidé autrement

Mais vous n’enlèverez pas de l’esprit d’Éric Vandebon que ses ouailles ont littéralement galvaudé deux unités face à un concurrent direct. Raeren-Eynatten a mené par deux fois au score pour finalement concéder une seconde égalisation dans les arrêts de jeu !

"Je l’ai dit à mes joueurs au repos, ce match devait être plié en notre faveur après quarante-cinq minutes", lâchait le coach raerenois, calme d’apparence mais ô combien frustré en son for intérieur. "Footballistiquement parlant, sur l’ensemble du match, je pense que nous étions meilleurs que notre adversaire."

Le malheur des hommes de Vandebon est d’avoir laissé la porte ouverte à une réaction aqualienne, plus fougueuse que fluide dans le jeu, mais au final payante, après quelques réajustements tactiques en seconde période.

"Je pensais que nous prendrions plus facilement le dessus dans le milieu de terrain avec notre premier système", confiait Patrick Fabbri, conscient que son équipe est revenue de loin dans sa longue course-poursuite. "Reconnaissons-le: nous avons rencontré une très belle équipe. Un point chez nous ce n’est pas suffisant, mais dans les têtes ce match nul fait du bien."

Raeren-Eynatten, une belle équipe ? Dites-le à Éric Vandebon ! "On a payé cash le fait de vouloir être trop beau et trop propre", regrettait l’ancien capitaine du RFC Liège. "Ce n’était pas la consigne. On ne doit jamais offrir le dernier coup-franc qui permet à Aywaille d’égaliser. Le ballon doit finir dans la petite rivière à côté du terrain (sic) ! Nous devrons en tirer les leçons."

Aywaille 2 – Raeren-Eynatten 2

Arbitre: M. Klein.

Cartes jaunes: Lo Presti, Colson, Kupper, Adib, Pirquet, Famerie, Cannella, Roland, Dohogne.

Buts: Lo Presti (0-1, 21e), Adib (1-1, 61e), Bissen (1-2, 66e), Roland (2-2, 90e+3).

AYWAILLE: Deusings, Adib, Pirquet (82e Evrard), Lacroix, Porcaro (82e Cannella), Delcourt (46e Dallemagne), Famerie, Toussaint, Fondaire, Colson, Pianetti (63e Roland).

RAEREN-EYNATTEN: Broers, Kupper, Bernard, Bonnechère, Di Nicola, Bissen, Pousset (71e Stochkov), Piron (72e Dohogne), Lo Presti (63e Bong), Lauffs, Evertz (87e Gaillard).