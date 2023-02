Van Melsen sur le départ à La Calamine, qui l'emporte à Meix-devant-Virton

"Quand on analyse la rencontre, notre victoire est parfaitement justifiée. Malgré nos occasions, ce n’est que 0-1 au repos, et même 1-1 à la reprise. La faute au gardien de Meix, auteur de beaux arrêts, mais aussi à une certaine maladresse de notre part devant le but. Dans les têtes, cette égalisation aurait pu faire mal, mais on a pu reprendre rapidement l’avantage", commentait l’entraîneur principal de La Calamine Alexandre Digregorio après la rencontre.