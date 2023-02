Lambermont et Rechain songent à une éventuelle fusion pour la saison 2023-2024: "Mais rien n'est encore fait!"

Pour rappel, ces deux proches clubs verviétois sont déjà en "association" chez les jeunes, avec des équipes communes qui évoluent sur l’un ou l’autre site: à Lambermont ou aux Tourelles, que seuls 2,6 kilomètres séparent.

Du côté des équipes premières, pour l’instant, tout est bien distinct. L’Entente Rechaintoise évolue en P2B et ne devrait pas avoir de mal à s’y maintenir. L’équipe B, qui jouait en P4, a quant à elle disparu en juin 2022.

Au REFC Lambermont, on aligne une P3 (qui lutte pour le maintien en série D) ainsi qu’une équipe B que l’on retrouve dans le ventre mou de la P4F.

S’il devait y avoir fusion dès la saison prochaine (ce qui, on le répète: est à l’étude mais pas encore acté), une de ces trois équipes devrait être supprimée. Le nouveau club né de l’éventuelle fusion alignerait donc une P2 et une P3 (si Lambermont A se maintient) ou une P2 et une P4 (si Lambermont A descend). Dans tous les cas, certains joueurs seront inévitablement invités à se trouver une nouvelle équipe. Forcément, alors que la rumeur de fusion ne cesse de se propager, il nous revient que certains voudraient en être savoir plus rapidement pour préparer au mieux la saison 2023-2024.

Si l’on sait de bonne source que les présidents Jean-Claude Ernst (Lambermont) et Bruno Grignard (Rechain) se sont récemment réunis pour évoquer l’éventuelle fusion, l’un comme l’autre n’a malheureusement pas répondu à nos sollicitations.

Toutefois, personne n’ignore que la fusion a maintes fois traversé l’esprit des deux hommes… À l’heure d’écrire ces lignes, Rechain a un joli ticket pour la P2 à offrir, alors que Lambermont peut notamment amener ses infrastructures (y compris son synthétique) et son plus grand nombre d’affiliés dans les discussions. Plus largement, le manque de bénévoles demeure criant au sein du football régional et une fusion faciliterait bien des choses, de part et d’autre.

"Rien n’est fait et il est tout à fait possible que ça n’aboutisse pas" nous glisse une source proche du dossier. Certes. Si les deux matricules (3905 pour Rechain, 299 pour Lambermont) veulent acter les choses pour la saison prochaine, ils devront rentrer leur dossier complet à la fédération avant la mi-avril. Restera à trouver un nom ("Lambèrechain" ? "Union Rechain-Lambermont" ? "FC Rouge et Bleu" ?). Les couleurs ont, elles, le gros avantage d’être les mêmes des deux côtés…

Où jouera le club fusionné ? Qui pour coacher ces deux équipes ? Le dossier va-t-il aboutir ou simplement être abandonné voire reporté ? Les questions demeurent nombreuses mais deux hommes y apporteront peut-être des réponses prochainement.