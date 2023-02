Elsaute - Wanze/Bas-Oha, choc au sommet en P1 : « La pression ? Elle n’est pas chez nous... »

Suite aux remises successives du mois de janvier, la P1 reprend (enfin) ce week-end des 4 et 5 février avec le "choc des titans" au programme. Dimanche, en effet, le premier (Elsaute) accueille en ses bases le second classé et ex-leader (Wanze/Bas-Oha). Une seule petite unité sépare les deux formations après 18 journées de championnat. Un véritable match au sommet, donc. De là à lui adosser l’adjectif "décisif" ? "C’est un match important pour se jauger par rapport à l’adversaire, oui, mais personne ne fera un pas vers le titre dimanche", calme Boris Dome, l’entraîneur d’Elsaute. "Vu les remises, il restera 33 points en jeu avant la fin de saison ! Ça change quand même la donne. Comme notre adversaire, nous ne savons pas non plus vraiment où nous situer après autant de temps sans compétition. En fonction de notre prestation, pas forcément du résultat, nous en saurons davantage dimanche à 17h."