Quatrième match consécutif à domicile (dont un avant la trêve) pour des Aubelois (3e) qui - après avoir aligné une dixième victoire consécutive - voudraient cette fois être les premiers à faire trébucher le leader, Castor Braine.

"Mais on conserve notre ligne de conduite, on prend match par match", rappelle le coach Claude Ernotte. "Malheureusement, je serai toujours privé d’Adrien Gerarts bloqué à l’infirmerie."

Cas. Spa BC - Alleur B Samedi, 19 heures

Premier au nombre de défaites (2), le Casino Spa (P1) a l’occasion de repousser un peu plus loin son premier poursuivant, Alleur B, actuellement à trois défaites. "Préparation compliquée pour ce match de haut de tableau avec de nombreuses absences, mais c’est le lot de toutes les équipes", pointe Michel Pluys, le T1 spadois. "Muller blessé ne sera pas présent, Rossinfosse ne sera pas encore de retour de vacances et j’espère que Mathieu - qui revient de blessure - sera à 100%. Outre le besoin de contrôler le rebond, il faudra être solidaire et avoir de l’intensité durant 40 minutes."

En cas de succès, le Casino Spa pourrait déjà prendre une sérieuse option sur le titre.