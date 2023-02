Certains risquent de prendre la porte à Franchimont B, pourtant déforcé contre Bellevaux

C’est très déforcé que Franchimont B reçoit Bellevaux pour cette reprise du championnat. "J’ai beaucoup d’étudiants qui n’ont pas pu s’entraîner et que je n’ai pas pu reprendre, regrette l’entraîneur franchimontois, Miguel Ruiz-Marin. J’ai même dû reprendre des joueurs avec un seul entraînement dans les jambes." Si le coach a un noyau dur très concerné et motivé, il y en a d’autres qui risquent de prendre la porte. "Je vais favoriser uniquement ceux qui sont motivés, quitte à aller chercher des joueurs en U19", prévient-il. À Bellevaux, on n’a pas encore récupéré tout le monde mais Éric Van Renterghem peut compter sur un groupe solide. "C’est la première fois que je peux facilement mettre 15 noms sur la feuille du match. C’est un nouveau départ pour nous et une inconnue mais on veut bien démarrer la troisième tranche."