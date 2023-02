Ben Joly avant Herve-Olne: « Mes joueurs ont une petite revanche à prendre »

"J’ai hâte que cela recommence, et mes joueurs aussi", lance avec joie Ben Joly, l’entraîneur de Herve, qui reçoit Olne ce dimanche. Pourtant, la venue du club olnois ne rappelle pas de bons souvenirs aux Fromagers. "À l’aller, nous avions été battus 1-0 sur un terrain compliqué. Nous n’étions pas dans un bon jour, et notre mentalité était défaillante. Mes joueurs ont une petite revanche à prendre. Nous voulons aussi continuer notre remontée, et espérer ne plus regarder derrière nous."