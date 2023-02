Aubel ne veut plus rimer avec diesel: « Ne pas commencer l’année comme on a commencé la saison ! »

"Ils ont un nouvel entraîneur et vont jouer le couteau entre les dents, on le sait. Pourtant, on se doit de négocier au mieux notre triptyque (à Faimes, puis contre Hombourg et contre Melen) pour s’éloigner pour de bon de la zone dangereuse. J’espère qu’on sera toujours dans notre bonne spirale" ajoute Tony Niro, dont l’équipe reste sur deux amicaux: une défaite 0-2 contre Sart "où on a fait tourner" et un 0-0 à Warsage.

Olivier Meyers signe à Aubel

Warsage, c’est justement de là que provient la dernière recrue aubeloise. " À vrai dire, il s’agit plutôt d’un retour " précise Niro. " Olivier Meyers revient chez nous après être parti à Warsage… où il a stoppé pour diverses raisons en début de saison. " Depuis, l’ailier s’entraîne avec Aubel où il a su convaincre Tony Niro. "C’est un flanc percutant, un Aubelois, on est content de le voir revenir !"

Autre motif de satisfaction pour le mentor des Verts: la signature de Thomas Scheffer, offensif de Ster-Francorchamps. "C’est un profil qu’on n’avait pas et je suis persuadé qu’il pourra amener un vrai plus à l’équipe, tout en se complétant bien avec Momo Diallo qui a prolongé !"

Faimes – Aubel (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Gastaldello

AUBEL: Beckers, Y. Charef, Cuypers, Colling, Diallo, Fdhili, Hansen, Lennertz, Manteca, Niro, Pauporte, Remacle, Rexhepi, Spits, Tensamani, Willem. (Sur ces 17 joueurs, 2 joueront avec la P2)

Absents: A. Charef (adducteurs), Ernst (indisponible), Lahaye (blessé), Monte (blessé), Van Hoof (indisponible).