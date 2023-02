Pas épargnés par la neige, tant Ster-Francorchamps qu’Eupen ont fait leur possible pour reprendre le championnat dans les meilleures dispositions. "Malgré les conditions de ces dernières semaines, on n’a escamoté aucun entraînement, indique Vincent Heins, le coach sterlain. Jogging, salle, football dans la neige: on est resté dans le rythme. Voici 15 jours en amical à La Minerie, c’était catastrophique, on n’était pas capables d’aligner trois passes. Mais sur le synthétique de Trooz dimanche dernier, c’était déjà bien mieux (victoire 0-6). Mais le championnat, ce n’est pas la même chose."

« La période d’interruption a été un peu longue »

À l’aller, les Sterlains avaient été accrochés par Eupen. Ils ne s’attendent logiquement pas à une partie de plaisir au retour. "On avait fait 1-1 là-bas au terme d’un match très disputé. Je connais la moitié de l’équipe d’Eupen pour l’avoir connue à Raeren. Ils sont capables de battre n’importe qui, avec des joueurs de grande qualité. Je m’en méfie beaucoup. Je suis un peu surpris qu’ils soient à cette position au classement."

Côté eupenois, Patrick Kriescher se réjouit de reprendre du service. "La période d’interruption a été un peu longue. Mais c’est toujours la même chose avec l’hiver, on ne sait jamais vraiment s’il va arriver ou quand il va arriver…"

« Pas à Ster en favoris »

Si l’offensive hivernale a obligé les Eupenois à annuler un entraînement et à en remplacer un autre par une séance de spinning, c’est désormais de l’histoire ancienne.

"On s’est bien préparé cette semaine avec un amical et un entraînement. On ne va pas aller à Ster en favoris, mais on n’est pas là pour leur offrir les trois points. Ster est une bonne équipe, peut-être que si on prend un point, ce serait déjà bien."

Ster-Francorchamps - FC Eupen (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Kourouma

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Wangermez, Restiglian, Dardenne, Thelen, Delhez, Raskin, Gilis, Calisgan, Domken, Crisigiovanni, Hermant, Boreio, Joao + Vronen.

Absents: Chandelle (blessé), Scheffer (raisons professionnelles).

FC EUPEN: Pelzer, Benlahbib (?), Dreessen, Fumagalli, Krafft, B. Laschet, C. Laschet, Mennicken, Meyer, Neumann, Nsumbu, Palm, Schins, Vanaschen, Weinberg.

Absents: D’Argent (blessé), Colle (raisons privées), Ordonez, Tonkovic (pas prêts), Vroomen, Pohlen (malades).