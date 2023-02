Selatine Deniz (Malmedy): « On aura besoin de cette envie à Fize »

Deux mois qu’il a fallu combler dans des conditions difficiles dues à la neige. "Nous avons réussi à nous entraîner. Nous avons fait un match amical à Stavelot (NDLR: remporté 1-4). J’ai vu des joueurs concernés, et qui avaient envie. On aura besoin de cette envie à Fize", ajoute-t-il. Les conditions ne seront évidemment pas les mêmes sur le terrain fizois. "Le terrain risque d’être lourd. L’adversaire possède beaucoup d’expérience et du foot. Nous devrons être appliqués et mettre du rythme, et aussi beaucoup d’intensité pour revenir de là-bas avec quelque chose."

Fize – Malmundaria (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Baudon.

MALMUNDARIA: Errens, Jacob, Samray, Mathonet, Dethier, Nijhof, Le Bohec, Jacob, Denis, Cassoth, Krings, Bucak, Crosset, Custinne, Geelen.

Absents: Haggeman, Simon, Oury et Ernens sont blessés.