En tête au terme du premier tour, les Germanophones ont quelque peu marqué le pas et laissé filer Stavelot. Malgré tout, le bilan reste positif et les ambitions bien présentes.

"On est en effet satisfait et il n’y a rien à dire sur la saison sportive", note le délégué et CQ du club Peter Yates. "On est toujours dans les cinq premiers, à seulement quatre points de Stavelot. Il faut quand même dire qu’on a connu deux défaites contre lui. J’estime donc qu’on est à notre place. On a raconté pas mal de choses sur nous, comme le fait qu’on ne voulait pas monter. Ce n’est pas vrai et comme tout sportif, on est ambitieux. Notre objectif est d’aller chercher le tour final."

Depuis quelques années, Amblève a complètement changé sa politique. Finis les nombreux et onéreux transferts ! On a fait de la place pour les jeunes du cru et on ne compte pas changer son fusil d’épaule. "Que l’on monte en P1 ou pas, on ne changera rien", enchaîne l’homme fort d’Amel. "Notre politique est de se limiter à quatre transferts et ça restera comme ça. On a chez nous des jeunes motivés, qui s’entraînent, et on n’a pas à s’en plaindre. D’autres clubs disent qu’on a de la chance mais il faut voir tout le travail qu’il y a derrière. Et puis, c’est pour les voir que les gens viennent encore au football."

« Je prends du plaisir »

Alors que les bénévoles se font rares ou pestent sur le changement de mentalité, l’emblématique Peter, du haut de ses 70 ans, préfère regarder le positif. Sa retraite (sportive), ce n’est pas encore pour demain. "C’est sûr que les mentalités ont changé mais il faut pouvoir s’adapter. Ça fait 50 ans que je suis dedans et la motivation est toujours là. Quand je suis au football, je prends du plaisir et c’est le plus important".

Concernant la rencontre de ce dimanche, Peter Yatez s’attend à une partie disputée. "Verviers est une belle équipe qui joue bien au foot. On a été battu à l’aller et on a donc une petite revanche à prendre. Je ne pense pas que cette partie sera décisive, même si le vaincu décrochera un peu. Pour moi, c’est début mars que le championnat se jouera", conclut-il.

RCS Verviers – Amblève (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Vandermeulen

Absents à Verviers: Sy, Deraoui et Mobuke (suspendus), Diederen et Ouada (blessés), Oluoch (incertain)

Absents à Amblève: Zeimmes, Heukemes et Felten (incertains), Dahm et Veithen (blessés)