Quel est le secret de la longévité de Fred Delsaute (37 ans), toujours une pièce centrale sur l’échiquier pepin la saison prochaine ?

"Je dirais bien que c’est mon hygiène de vie mais je ne suis pas convaincu là-dessus…", plaisante Fred Delsaute. "J’ai la chance de ne jamais avoir eu de grosse blessure, d’être assez polyvalent et d’avoir des coaches et des coéquipiers qui croient en moi malgré les années qui passent. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à voir les copains trois fois par semaine et à croiser les différents joueurs des équipes adverses."

Ce sera plus encore le cas ce samedi soir face à Sprimont, ses anciennes couleurs, même si l’effectif a changé… "Ça sera un derby avec beaucoup d’intensité comme les autres", prévoit l’ailier pepin. "J’ai forcément gardé un bon contact avec le coach (Pascal Horrion, lui aussi à Pepinster à présent, NDLR). Mais à part ça, même si c’est toujours un plaisir lorsqu’on se recroise, je n’ai plus de contacts réguliers que ce soit avec les gens du comité ou les joueurs si ce n’est avec Gaëtan Hertay. Les quatre années que j’ai passées là-bas ont été tops."

Et de jauger son futur adversaire… "Sprimont, c’est une équipe très solide. Notamment à l’intérieur mais les Carriers sont également très performants à l’extérieur. La clé du match sera certainement notre capacité à contrôler leurs individualités et notre réussite au shoot."

Pirson out, Maréchal revient du ski

Côté effectif, Pepinster se passera de Romain Pirson qui soigne son genou et récupérera Hugo Maréchal tout juste rentré du ski.

"Sprimont avait déjà une très belle équipe la saison dernière et s’est encore renforcé avec les arrivées des anciens Spadois Van den Brule et Franck", constate Pascal Horrion, le coach pepin qui a aussi fait l’histoire de Sprimont jusqu’en Division 2. "Le groupe est bâti pour jouer les premiers rôles dans la division. Et après un départ un peu hésitant, je pense que Sprimont a trouvé la bonne carburation."