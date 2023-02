"Le Royal Aubel Football Club est heureux de pouvoir annoncer le retour d’Olivier Meyers pour la prochaine saison" indique le club aubelois sur ses réseaux sociaux.

"Issu de la formation des jeunes de notre club malgré une petite infidélité en U14 à l’AS Eupen, notre futur milieu de terrain avait déjà porté durant huit saisons le maillot aubelois de l’équipe fanion avant d’émigrer à Warsage. Il retrouvera Tony Niro sous les ordres duquel il avait déjà joué il y a un peu plus de deux ans."

Contacté par nos soins, Tony Niro, l’entraîneur de la P1 d’Aubel, commente ce transfert:

"On sait qu’on avait un souci au niveau des flancs et on sait aussi qu’Olivier Meyers est un joueur percutant, qui peut amener quelque chose."

Parti de Warsage en début de saison, l’ailier s’entraînait déjà avec Aubel. "Il est déjà dans le groupe et c’est un Aubelois. C’est important pour l’identité du club. On est content de son retour !" sourit Tony Niro.