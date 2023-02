Mathis Hanus choisit Ensival (R2) au détriment de la TDM2 de Pepinster

"Après une décision longuement réfléchie, j’ai décidé de rester en R2 à Ensival l’année prochaine", explique Mathis Hanus qui n’évoluera donc plus sous les couleurs pepines. "Par rapport à mes études de kinésithérapie en bac 3, j’ai choisi de ne conserver qu’une seule équipe. De plus, avec le staff et l’équipe d’Ensival on s’entend très bien et on a les mêmes objectifs. Le challenge est d’autant plus motivant que, si cette année on se bat pour le maintien, la saison prochaine on aimerait faire de bons résultats dans cette division."