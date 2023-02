Martin Schwontzen (Hombourg) : « Je ne cherchais pas à partir à tout prix »

Ce dimanche, c’est avec la réception de Melen (13e, 18 points) que les Hombourgeois (10e, 23 points) entameront cette séquence. Un match à six points qui se jouera en parallèle des tractations pour la saison prochaine qui sont déjà bien avancées dans tous les clubs. Et si du côté d’Hombourg pratiquement tout le monde a rempilé, un départ significatif a été dévoilé il y a une semaine: celui de Martin Schwontzen vers Malmedy. Un choix qui peut étonner puisque les Dragons évoluent dans la même série que son équipe actuelle. "Je considère quand même qu’il s’agit d’un petit pas en avant", argumente l’intéressé. "Malmedy est plus ambitieux qu’Hombourg et a plus de moyens."

Pourtant, la prolongation du numéro 9 hombourgeois avait été annoncée comme proche par son club. "Je pensais vraiment rester avant que l’offre de Malmedy n’arrive", confirme-t-il. "Mais quand on en a discuté, je trouvais ça tôt pour donner une réponse et j’ai demandé de pouvoir réfléchir un peu car il y avait quand même eu quelques soucis dans le vestiaire"

Pour rappel, ces tensions avaient débouché sur la démission de son père Michel qui entraînait alors l’équipe. Mais Martin l’assure, ce n’est pas ça qui a dicté son choix. "J’y ai pensé évidemment mais ça n’a pas forcément beaucoup joué. Je ne cherchais pas à partir à tout prix et les choses se sont vraiment arrangées. Je m’entends bien avec tout le monde. J’ai juste choisi de sortir de ma zone de confort en acceptant ce challenge mais avant ça, il y a un championnat à terminer avec Hombourg et je suis concentré là-dessus" conclut le futur attaquant malmédien.

Hombourg – Melen (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. De Coune

HOMBOURG: X. Stassen, Bayard, Schnackers, Degueldre, Baltus, Martin, Beckers, D. Meunier, Potoms, Dorthu, Bartholomé, Duthoo, Bauwens, Schwontzen, Mirisola

Absents: Belboom, S. Meunier et Denoël sont en vacances, Hick est suspendu, Schonbrodt et West iront en P4.

MELEN: Piron, Dumoulin, Leroy, Lusinga, Rodriguez, Gonera, Keita, Yumusak, Henke, Memeti, Demelenne, Domingos, Mascolo, Franssen, Mukendi

Absents: Bougnet est suspendu, Lonneux et El Boussetaoui sont blessés, quant à Mololi, Mottoule et Habrand, ils iront en P3.