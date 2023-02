Le FC Liège retrouve enfin Rocourt, ce dimanche

Le RFC Liège vient de signer un trois sur neuf en déplacement. Depuis le 18 décembre (face à la RAAL), les Sang et Marine n’ont plus joué à domicile, le match contre Visé ayant été remis. C’est d’ailleurs la date de la dernière victoire. Soit un long moment. "On sait depuis longtemps qu’il est plus difficile pour Liège de s’exporter mais ce n’est pas une excuse, dit le capitaine Jonathan D’Ostilio. Certes nous avons enchaîné plusieurs matchs en déplacement mais cela va nous permettre de jouer plus souvent à la maison et c’est là que nous devrons faire la différence." Cela commence par ce dimanche face aux U23 de Charleroi. Les Liégeois vont enfin pouvoir retrouver leur public et leur synthétique. "Cette formation est composée de jeunes, qui essaient de jouer au foot en construisant. Mais elle manque un peu d’expérience. Nous avons les qualités nécessaires pour les embêter", poursuit D’Ostilio.