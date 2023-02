En septembre, Goé s’était imposé 3-4 sur le synthétique de Lambermont. "Nous avons joué en indoor et disputé 4 matches amicaux pour garder la condition et le rythme, explique Jonathan De Bruyne, le mentor lambermontois. On ne va pas se plaindre de reprendre sur un synthétique même si c’est toujours compliqué de nous adapter quand on joue à l’extérieur. En récoltant trois points, on pourrait faire la bonne opération du week-end et prendre la tête du wagon des menacés. En cas de défaite, on se mettrait dans les difficultés pour la suite de la saison."

Goé – Lambermont (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Delbovier.

Absents à Goé: Quodbach, Guidini et Smeets (blessés).

Absents à Lambermont: Cremers (malade), Marino, Ermis, Schwanen et Boudabza (blessés), Letiexhe (incertain).