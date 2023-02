Eupen avec Davo et Bessilé mais sans Boris Lambert face à Westerlo

Edward Still n’est guère hésitant lorsqu’il évoque Westerlo, l’adversaire qui se présentera ce samedi au Kehrweg. "Si mercredi on a joué Genk, la probable meilleure équipe d’un championnat, ce samedi on reçoit l’une des meilleures !" dixit l’entraîneur d’Eupen, qui estime que ses troupes ont quelque peu été lésées face au leader du championnat. "Le 2e but signé Lambert aurait dû être validé !" Boris Lambert, justement, a écopé de la jaune de trop face à Genk. Il loupera donc le rendez-vous de ce samedi, qui devrait être le premier de deux des trois dernières recrues. L’attaquant David "Davo" Alvarez et le défenseur Loïc Bessilé ont fait face à la presse ce vendredi. Tous deux se disent "prêts" et "motivés" à l’idée d’aider Eupen lors des onze prochaines finales que disputeront les Pandas. De son côté, le Russe Aleksandr Filin n’est pas encore qualifié.