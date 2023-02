On travaille ferme à Battice pour la saison prochaine.

Le coach batticien Benjamin Maréchal annonce les reconductions d’Arnaud Winandts, Jacques Ciammaglichela, Bryan Mosca, Erwin Vandermeer et de Thibault Parmentier pour le prochain exercice. Des prolongations qui font suite à celles de Kevin Botero, Maxence Hougrand, Romain Haas et Simon Smets seront encore Batticens la saison prochaine. Pour rappel, Eladio Ramirez sera toujours joueur et T2 et Jérôme Maréchal restera T3.

Legast (Butgenbach) cherche un nouveau port d’attache

Le milieu de terrain de Butgenbach Nicolas Legast a décidé qu’il ne resterait pas au bord du lac la saison prochaine. L’ancien joueur d’Olne recherche un nouveau défi en P2 ou dans une P3 ambitieuse. Ce dernier est joignable au 0493439355.

Sacha Henon a signé à Heusy

Heusy tient son premier transfert. Il s’agit du Pepin Sacha Henon, actif aux Hautes Fagnes cette saison. Sachant aussi bien jouer comme médian offensif ou attaquant, il apportera un peu de physique à l’équipe dirigée par Jessy Dionisio.