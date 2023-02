Dison « optimiste » pour la blessure de Martin Schillings

Suite à la remise décrétée mi-décembre en D2 et D3B ACFF, le Stade Disonais n’avait pas pu se déplacer à La Louvière Centre. Ce dimanche, les troupes de Christophe Kinet se rendront sur le grand terrain louviérois. Mais ce sera forcément sans Martin Schillings, blessé au genou le week-end dernier contre Rebecq. "Il a passé une écho mais a toujours de l’eau dans le genou, donc c’est compliqué de déterminer avec exactitude la blessure, commente l’entraîneur. Il doit encore passer une IRM mais on peut se montrer optimiste, on garde espoir que les ligaments ne soient pas touchés. En fonction, sa durée d’indisponibilité ne sera pas identique, même si elle sera de toute façon longue. On lui souhaite en tout cas beaucoup de courage", glisse Christophe Kinet, qui signale ne pas avoir beaucoup de chance avec les blessés de longue durée cette saison. "Elias Courail a repris la course mais n’est évidemment pas encore prêt. Thomas Binot est toujours out, tout comme Olivier Castela", énumère-t-il.