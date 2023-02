Crêtes de Spa les 25 et 26 mars 2023: les inscriptions sont ouvertes pour cette 45e édition, voici tous les détails

Après un premier ballon d’essai en 2022, la formule sur deux journées a été maintenue, soit le samedi 25 et le dimanche 26 mars avec un programme différent selon les jours et un horaire légèrement adapté ; celui-ci est resserré le samedi et une nouvelle course de 5 kilomètres figure désormais au programme destinée notamment aux adeptes du schéma "Start to Run", qui permet aux novices de (ré)apprendre à courir.

Le samedi sera consacré aux épreuves de course à pied dites "classiques", plus familiales qu’élitistes: kids run au matin pour les enfants, les 5km, le jogging de 10km avant le départ (avancé) des légendaires Crêtes de Spa sur 21km, 45ème édition.

Le dimanche, les forêts de Spa seront réservées aux coureurs des trails (32 km – 59 km) et aux marcheurs, les "walk" (10 km – 21 km).

Le programme

Samedi 25 mars

9h30: Kids Run 1 km

9h50: kids Run 3 km

10h45: départs des 5 km et des 10 km

10h55: départ 21 km

Dimanche 26 mars

Trail 59 km: départ 8h30

Trail 32 km: départ 9h30

Walk 10 et 21 km: départs entre 9h et 11h

Adresse: Centre Sportif Warfaaz, avenue Amédée Hesse – Spa.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes via le site

www.keytradebankcretesdespa.be