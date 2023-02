Van de Wauwer vise le top 10 aux Legend Boucles

"Ces Legend Boucles me tiennent à cœur. Chaque année, nous mettons tout en œuvre pour nous y aligner dans les meilleures conditions", commente-t-il. "Après le bras de fer avec Stéphane Lefebvre l’an dernier, j’ai pu trouver une Ford Escort Mk2 de pointe, voiture qui reste la référence sur ce genre d’épreuve. Même si le niveau est relevé, ce qui me motive encore plus, je veux inscrire cette épreuve à mon palmarès."

« Au départ avec mon premier “bébé” »

Voilà ses adversaires prévenus, parmi lesquels on retrouve aussi Jean-Pierre Van de Wauwer, vainqueur en 2012. "Je serai au départ avec mon premier" bébé ", la Lancia Beta Monte-Carlo Groupe 4 qui est toujours dans la même configuration que lors de ma victoire, avec une puissance de 178 chevaux. Face aux Ford Escort et Porsche 911 bien plus puissantes, il est clair que le haut du classement ne constitue plus un objectif réaliste, à moins de conditions météorologiques extrêmes. Mais si tout se passe bien et qu’on parvient à éviter les erreurs, un Top 10 général constitue un but raisonnable pour l’ultime sortie de cette auto, que je vais précieusement conserver."

Une page des rallyes pour voitures anciennes se tournera donc définitivement dimanche soir.