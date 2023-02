Un nouveau jogging pas comme les autres à Limbourg

Le parcours sera légèrement vallonné et fera en tout 9 km. L’ASBL met également à disposition sa propre chaise, mais "elle est déjà réservée pour un petit garçon de 7 ans", explique-t-elle.

Elle a décidé de se lancer dans ce projet à la suite d’une expérience sportive qu’elle a pu rencontrer. "Lors d’un jogging j’ai vu des pompiers faire connaître les joies de la course à des personnes en situation de handicap. J’ai été émerveillée de voir ces joggeurs pousser ces personnes en fauteuil avec joie. J’ai compris qu’un jour ce serait à mon tour de réaliser ce défi."

Les inscriptions pour le jogging se font en individuel, sur le compte Facebook de l’événement "Jogging Sit Run Pressé" (7 euros plus une boisson offerte en prévente jusqu’au 5/02 et 8 euros sur place). L’argent récolté par le projet servira à l’ASBL pour l’achat d’une deuxième chaise roulante adaptée pour la course à pied ainsi que du matériel.

L’ASBL Sit Run Pressé, créée par Delphine Lanotte, est une ASBL qui a pour but de pouvoir favoriser l’inclusion dans le monde de la course à pied en réunissant des personnes valides et moins valides. "Depuis mon plus jeune âge je pratique la course à pied avec mon père qui m’a donné un réel goût pour ce sport", explique-t-elle. Cette mordue de course à pied baigne là-dedans depuis toute petite déjà, elle a créé cette ASBL avec sa sœur Elodie à la suite de nombreuses courses avec des personnes handicapées. Dans son aventure, elle est également accompagnée par des amis et l’ASBL compte 12 membres dans ses rangs, tous adeptes de course à pied.

Le jogging se déroulera donc ce dimanche 5 février 2023, le départ s’effectuera à 11 heures à l’internat de Limbourg.