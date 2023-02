Tom Rensonnet déjà comme un grand frère

Durant deux jours à Cadzand, en Zélande, ils ont participé à un team building. Course d’orientation sur la plage, running, balade à vélo, rencontres avec les entraîneurs physiques, mais aussi Marc Duez, le coach, leur ont permis de resserrer les liens et de booster, un peu plus encore, leur motivation à l’approche d’une saison qui s’annonce plus internationale que jamais. Surtout pour Tom Rensonnet qui dès la semaine prochaine entamera sa première campagne mondiale au volant d’une Ford Fiesta Rally3 lors de cinq rallyes du championnat Junior WRC.

"Nous serons directement plongés dans le bain avec le rallye de Suède", confie le champion de Belgique Junior. "C’est une épreuve très spécifique où le revêtement est composé de neige et de glace. Il paraît que le grip est impressionnant grâce aux pneus cloutés. Avant notre départ je visionne un maximum de caméras embarquées et je lis attentivement le mode d’emploi de la Fiesta Rally3 fournie par M Sport. Il y a de nombreux réglages à assimiler, une multitude de boutons au volant et, bien sûr, la procédure de départ à maîtriser."

Notre jeune espoir s’attend à un immense défi puisqu’il n’a piloté jusqu’à présent que des tractions sur des rallyes asphaltés.