TH Logistic Dison: un leader désormais maître de son destin

L’équipe de Selim Tinik va-t-elle faire la même chose en D3 nationale ?

"Il est vrai que nous sommes désormais seuls en tête (NDLR: 19 points en 13 matches) d’autant que Tintigny (16 points en 12 matches) a perdu vendredi, mais on ne s’emballe pas" sourit le coach disonais qui a vu son équipe faire le job vendredi dernier à Saint-Jean-Sart Aubel, avec une victoire 3-7 à la clé.

"On se méfiait de ce match car c’était une rencontre piège et une belle affiche régionale…"

Finalement, les Disonais ont contrôlé la partie sans réellement forcer. C’était 0 – après cinq minutes. Malgré des réactions locales (doublé de Galère et but de Smits), jamais THL Dison n’a été inquiété.

Islam Manchigov (4), Dorian Van Acker, Antonio Glogov et Mohamed Boukkalkoul ont su profiter des largesses de la phalange aubeloise pour alimenter le marquoir.

"On joue Etalle (11e) ce vendredi, et on sait qu’on peut vite redevenir 4e au classement. On ne s’emballe pas !" ponctue Selim Tinik.

Du côté aubelois, la saison devient longue, on le répète. Mais si certains matches basculent de peu, celui de vendredi s’est joué à sens unique ou presque. Antoine Baltus, Rémi Franck et les autres occupent la dernière place au classement. Dur dur…