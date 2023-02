Les Cimes de Waimes de retour en mode rando, grâce aux fils des organisateurs d’origine

C’est une bonne nouvelle pour les vététistes amateurs des paysages ardennais: après plusieurs annulations, dont une assez tardive en 2021, les Cimes de Waimes renaissent de leurs cendres. Le jeudi 18 mai prochain, en effet, les chemins et sentiers waimerais recueilleront à nouveau la sueur des cyclistes en plein effort. Et ce grâce à un groupe d’amis de longue date se faisant appeler "les Playbikers", qui ont opté pour une version "randonnée" de l’événement – pas de compétition, donc. Des cyclistes amateurs qui ne sortent pas de nulle part. "Les Cimes de Waimes ont été fondées par les Gloums VTT (NDLR: une ASBL) … qui sont en fait Les parents de certains d’entre nous", nous explique Grégory Rosen, co-organisateur des "nouvelles" Cimes. "Lorsqu’ils ont cédé la course à Michael Louys, nous aurions déjà pu le faire… mais n’avons pas franchi le pas. Une fois qu’il a lui-même arrêté, nous avons sauté sur l’occasion. Cela fait 15 ans que nous sommes dans le VTT, une passion forcément héritée de nos parents. Évidemment, ils sont enchantés que nous reprenions la main." Les Gloums épaulent d’ailleurs les jeunes "officieusement", distillant "bons filons et bons conseil".