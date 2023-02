La mère d’Anne-Laure Hervers (Herve) réagit au titre francophone de sa fille aux championnats LBFA indoor: « Elle sait se sortir les tripes quand il le faut »

Focus ici sur Anne-Laure Hervers, sauteuse en hauteur de 17 ans, sacrée à la fois chez les juniores et en toutes catégories samedi.

Pur produit du club avec ascendance familiale (re) marquée. Vinciane Wuidard, sa maman et entraîneuse, c’est ainsi 26 podiums nationaux indoor/outdoor depuis la catégorie cadette. Surtout en épreuves multiples. Mais aussi sur 100 haies, en hauteur, longueur et triple saut. Vinciane, c’est également ce que l’on appelle un exemple de fidélité pour un club où elle est depuis l’âge de 8 ans. Quant au papa, il fit de l’athlétisme plus jeune, sur 800 mètres, distance où il culmina à 1’56.

Aux côtés de son frère Florent, 3e au LBFA TC avec 6m57, Anne-Laure est donc parvenue à monter deux fois sur la plus haute marche du podium avec une barre franchie à 1m74. Top, car de nature à effacer la déception (et l’épuisement mental) de la saison estivale 2022.

"Anne-Laure n’était pas loin de se qualifier pour les championnats d’Europe juniors de Jérusalem, se souvient sa maman. Il lui manquait deux centimètres, soit ceux séparant son 1m76 de début juin à Oordegem de 1m78, minima demandés. Nous l’avons conduite sur beaucoup de meetings pour qu’elle puisse le faire. Quelque chose comme 9 000 kilomètres cet été. Hélas, cela n’est pas passé. La fatigue, le stress, la charge mentale ont joué…"

Cela est heureusement derrière, notamment grâce à ce week-end. Cap maintenant sur le national d’épreuves multiples (11 et 12 février), puis au National complet le week-end suivant. "Pour le moment, Merel Maes et son 1m85 récent est hors de portée, estime Vinciane Wuidard. Après elle, une athlète a encore réalisé 1m77 aux championnats néerlandophones, tandis que trois autres ont terminé à 1m74. Bref, ce sera un concours nettement plus solide que ceux qu’Anne-Laure a connus ces dernières semaines. Mais j’ai confiance. Ma fille est une athlète de défi. Quand il faut sortir ses tripes, elle le fait sans problème…"