Battu dans ses bases il y a une semaine par le dernier, Bellaire, Henri-Chapelle (P1) doit se racheter afin d’éviter de voir se rapprocher, un peu plus, le groupe des équipes menacées. À Tilff (8 victoires) ce vendredi soir (20h30), les Capellois seront privés de Perin touché à l’épaule.

"On est motivé à 200% car conscient de l’enjeu", explique le coach Fred Ledain. "Mais des absences pour maladie, blessures, boulot, vacances… ont perturbé notre préparation. Mardi, je n’avais que six éléments du groupe P1. Pas l’idéal pour ce match compliqué. La semaine passée nous étions nombreux aux entraînements et ça n’a pas marché, donc on verra !"