Pourtant, les Stavelotains estiment qu’il y avait la place pour l’emporter, d’autant que Lalloyer (3 buts), Custine (1) et Bertrand (1) avaient trouvé le chemin des filets. "Mais la prestation n’était pas à la hauteur donc on se contentera d’un point" dixit Jean Roufosse qui veut absolument vivre un 2e tour sans pression. "Pour cela, on doit absolument gagner contre le BV Mont (avant-dernier) ce vendredi !".

De son côté, Ottoman Verviers était au repos vendredi passé.

Dinant ne réussit pas à GSI

En D2, nouvelle déception pour les Verviétois de la Team GSI. Opposés au BF Dinant, qui ne réussit pas vraiment aux pensionnaires du hall d’Henri-Chapelle, les Lainiers s’inclinent finalement 3-5 (buts de Cornet, Deflandre et Léonard pour les Verviétois).

Ce vendredi, déplacement dans le Brabant wallon au Shaab Ramillies pour la Team GSI Verviers, qui occupe actuellement la 10e place en D2B.