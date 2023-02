Le TT Trois-Ponts a été porté sur les fonts baptismaux la saison passée. Avec des joueurs expérimentés, dont le C2 Tanguy Lambert qui n’a pas rempilé cette année, le club a survolé la P6 lors du défunt championnat.

Aujourd’hui à l’échelon supérieur, c’est tout autre chose. Il faut engranger les points pour se maintenir. Dans ce cadre, la victoire aisée sur Recht fait du bien. "Il fallait qu’on prenne ces points-là", confirme Robin Raway. "Parce que cet adversaire est condamné et avec un effectif souvent incomplet." Alors, en bon capitaine, le D4 a assuré ses quatre matchs. Et puis il a conseillé son frère Tom qui s’est lancé à son tour dans la pratique du tennis de table. "Tom est novice et donc NC", rajoute le capitaine. "Mais il pratique le tennis et a le sport de raquette dans les mains. Évidemment la P5, c’est compliqué pour lui mais avec notre effectif un peu serré, on est content qu’il soit là pour aligner quatre joueurs."

C’est vrai qu’avec une liste de force qui renseigne à peine sept joueurs, il faut serrer les coudes. Heureusement il y a l’autre paire de frères, Florian et Martin Léonard. "Pour l’anecdote, Florian a décollé ses mousses lors du dernier interclubs de la saison passée", rajoute Robin. "On est en janvier et il n’a toujours pas remplacé ses plaques. Alors il emprunte la raquette de son frère. Mais je ne peux pas les blâmer parce que je fais la même chose avec mon frérot qui n’a pas encore fait l’achat de son matériel. Bref on a deux raquettes pour toute l’équipe mais ça ne pose pas de problème."

Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour s’amuser. Juste le plaisir de se retrouver entre frères et copains pour partager un bon moment de sport.