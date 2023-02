Le Royal TT Plein Vent, toujours vaillant

Et force est de constater que les huit membres font le boulot puisque l’équipe mène la danse dans sa division de P6G, bien qu’encore sous la menace de Beyne, Minerois et Saint-Hubert Liège. "C’est Yves Cronet avec son classement de C4 qui est le pilier sportif de l’équipe", détaille le président Brixhe. "À part une parenthèse à Minerois, il a toujours évolué ici, dans les traces de son papa José qui est parmi les fondateurs. Yves a l’occasion de jouer avec ses neveux Adrien et Alexis Cronet." Car le club est vraiment comme une famille si on sait que notre interlocuteur est aussi le beau-frère d’Yves. "Et plus encore, il y a Bernard Balaes et son fils Florent", rajoute l’homme qui touche à presque toutes les fonctions utiles pour permettre à un club de fonctionner. "Ces deux-là, ils ont des jeux à l’opposé. Florent a un beau jeu classique là où Bernard a un jeu tordu." Si on y rajoute les D4 Jean-Pierre Cormanne et Daniel Rensonnet, on a fait le tour des effectifs. S’il est actuellement sur la touche par suite du placement d’une prothèse du genou, Éric Brixhe suit régulièrement l’interclubs et se montre optimiste pour l’avenir: "J’espère que l’équipe va monter et qu’on pourra inscrire une seconde équipe l’année prochaine."