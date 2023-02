Derrière, on retrouve les Verviétois. À commencer par HDKP Team Herve (4e, 18 pts mais un match joué de moins) qui reste sur un court succès 4-5 au Challenge GR-Ans. "Le plus important était de ramener les 2 points" analyse Anthony Niro. "Notre objectif reste d’ennuyer le top 3 qui est devant nous, malgré nos nombreux absents."

Les doublés de Rexhepi et Niro, ainsi que le but de Ridelle ont fait tomber la pièce du bon côté. "Place désormais à la venue du Real Avin ce vendredi, un match piège !" ponctue Niro.

Le Celtic déroule

Le Real Avin, justement, vient d’encaisser 14 buts face au Celtic Aubel (victoire aubeloise 6-14). "On menait 2-3 à la pause dans un match sans rythme" décrit Maxime Colson, le portier celte. "C’était ensuite 6-6, puis on a mieux utilisé l’espace de leur grande salle." Avec des buts à la pelle. Kever (4), Bauwens (4), Dorthu (2), Sabitov, Thelen, Nijhof et un csc ont scellé le plantureux succès 6-14 du Celtic qui reçoit le voisin du Galata Visé ce vendredi. "Ce sera sans Thelen, absent, mais avec l’envie de recoller au haut du classement !" dixit Maxime Colson.