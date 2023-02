"Davo est un joueur offensif polyvalent et redoutable devant le but adverse. Cette saison, il était titulaire au Wisla Plock en Ekstraklasa polonaise et a marqué 9 buts et donné 3 passes décisives en 18 matches", indique le matricule germanophone dans un communiqué.

"Au cours de sa carrière, Davo a joué en Espagne en Segunda Division pour Rapido de Bouzas, CDD Cerceda, UP Langreo et UD Ibiza. Avec l’UD Ibiza, il a réussi en 2021 à monter dans La Liga 2 et a marqué 5 buts lors des six rencontres du tour final pour la montée. Après une saison complète dans La Liga 2, Davo a été transféré en été 2022 en première division de Pologne, où il a connu beaucoup de succès."