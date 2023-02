Mais force est de constater qu’il y a des choses qui se provoquent. À l’envie, et en prenant des risques, aussi.

Le coach Edward Still avait procédé à de nombreux changements pour la venue du leader au Kehrweg. P rivé de quatre de ses cinq recrues (voir par ailleurs) hivernales, de Davidson (suspendu) et de Gorenc (blessé), le T1 posait également de vrais choix: Christie-Davies sur le banc, et, plus surprenant, Charles-Cook, aussi. De quoi offrir un retour aux affaires aux hargneux Déom et Alloh, notamment. Alors que Stef Peeters, remis de son opération du nez, signait un come-back très attendu.

À l’image d’un N’Dri très en jambes (plusieurs courses et frappes dangereuses), l’AS signait une première mi-temps courageuse et positive. Malheureusement, sur une passe tranchante de Heynen, Paintsil prenait l’espace dans le dos de Paeshuyse et trompait Moser sur la première sortie limbourgeoise (0-1, 17e). Mais Eupen avait de la ressource et l’égalisation, tombée sur penalty (faute sur Prevljak, accordée via le VAR) converti par le revenant Peeters (1-1, 26e), n’avait finalement rien de surprenant.

À la 60e, Still (re)lançait étrangement Christie-Davies pour un Déom qui semblait bien en jambes. Qu’à cela ne tienne: l’Alliance a tenu ce précieux point du partage jusqu’au bout face à un Genk désormais orphelin de son buteur Paul Onuachu. Les Pandas ont même cru à la victoire, mais le superbe 2-1 de la tête signé Lambert était annulé via le VAR, pour une position de hors-jeu de Prevljak qui, aux yeux du corps arbitral, influençait donc l’action.

Du côté d’Eupen, on va désormais tenter de confirmer samedi, face à Westerlo. Et cette fois, les recrues frontalières pourront entrer en ligne de compte. L’espoir reste permis.

Eupen 1 – Genk 1

Assistance: 2688

Arbitre: M. Put.

Cartes jaunes: Peeters, Alloh, Prevljak, Lambert, Magnée ; Samatta, Ouattara, Paintsil, Arteaga.

Buts: Paintsil (0-1, 17e), Peeters sur pen. (1-1, 26e).

EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Paeshuyse, Alloh (46e Charles-Cook), Magnée (80e Diakite), Peeters, Déom (60e Christie-Davies), Bitumazala (89e Wakaso), N’Dri (80e Gassama), Prevljak.

GENK: Vandevoordt, Munoz, Sadick, Ouattara, Arteaga, Hrošovský, El Khannous (79e El Hadj), Heynen, Paintsil, Samatta (79e Sor), Trésor.