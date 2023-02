Derrière, Edward Still poursuivait la conférence de presse d’après-match avec une analyse qui allait dans le même sens. "On aurait toutefois pu marquer plus d’un but sur notre première mi-temps. Toutefois, derrière, on a vu toute la qualité de Genk en deuxième période, même s’il y a ce goût de trop peu sur notre but (NDLR: de Lambert) annulé. Mais on sait aussi que dans notre situation chaque point compte. On est dans l’urgence, mais c’est via des prestations ainsi qu’on y arrivera !"