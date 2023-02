Thomas Scheffer est déjà le 4e transfert entrant annoncé par Royal Aubel Football Club en vue de la saison prochaine. L’attaquant évolue actuellement à Football Club Ster-Francorchamps.

Des prolongations à Battice (P2B)

À peine prolongé, le joueur-entraîneur Batticien Benjamin Maréchal annonce la prolongation de quatre joueurs. En effet, Kevin Botero, Maxence Hougrand, Romain Haas et Simon Smets seront encore Batticens la saison prochaine. Eladio Ramirez sera toujours joueur et T2 et Jérôme Maréchal restera en qualité de T3 du coach du Fort. (Ph. Du.)

Le gardien de Richelle reste

Alexandre Rausin gardera encore les filets richellois la saison prochaine (A.V.)