Après Brice Nelissen (Warsage), David Paquay (EJ Fléron) rejoint les rangs des Canaris. Tout comme William Franssen (Melen B) et Abdullahi Mahamad Mahad (RCS Verviers B), confirme le président Raoul Vanaubel. De son côté, le coach Manu Ruiz Marin précise: "Ces deux joueurs ont moins de 25 ans et nous devons donc encore trouver un arrangement avec les clubs auxquels ils appartiennent". Au niveau des prolongations, François Malaise et Abdissamad Azzouzi n’ont pas encore pris leur décision. "Ils doivent me dire quoi jeudi soir", annonce Ruiz Marin.

Ça bouge à Malmedy (P1)

Après avoir trouvé son T2, Malmundaria a prolongé pas moins de onze éléments. Il s’agit de Hugo Simon, Nicolas Mathonet, Florian Samray, Luca Le Bohec, Nathan Dupont, Guillaume Custinne, Romain Krings, Nicolas Nijhof, Adrien Crosset, Augustin Cassoth et Mathieu Oury. Comme annoncé, Audric Vicqueray s’en va à Franchimont. Marvin Ernens et Quentin Jacob, eux, ne verront pas leur contrat prolongé.

Gohan Piron quitte Melen (P1)

C’est désormais officiel le gardien de but de Melen, Gohan Piron, quitte le club d’un accord commun avec le coach et ses dirigeants. Il s’engage en faveur de l’EJ Fléron (3e en P3C). Les Rouge et Noir qui officialisent également l’arrivée de Nicolas Manteca de Aubel.

Melen qui prépare également ses prolongations de contrat, "80% de nos joueurs vont sans doute prolonger si on se projette vers la P1, 60-70% si on descend vers la P2" explique Santo Ventura le coach. Des renforts ne sont pas à exclure non plus du côté de Melen. "Nous cherchons un top gardien, un attaquant ainsi qu’un joueur offensif", déclare-t-il.

Des prolongations de contrats du côté du FC Eupen (P1)

"Pratiquement tout le monde prolonge dans l’équipe", explique André Henz, membre du comité du FC Eupen. Pour rappel, le club germanophone vient d’effectuer deux transferts avec les arrivées de Semir Islamovic de La Calamine (7e en D3 ACFF B) ainsi que Glody Kudura de Trois-Frontières (5e en P2C).

Quid de Bong et Stoffels ? (D3B ACFF)

"Jeremy Bong et Fabrice Stoffels sont des joueurs ambitieux, ils ne ferment pas la porte à Raeren et attendent avant de prendre une décision" explique Éric Vandebon, l’entraîneur de Raeren-Eynatten. Les deux joueurs ont reçu des offres de contrat de la part d’autre club, Aubel, Sprimont, ou encore La Calamine semblaient intéresser.