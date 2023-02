Edward Still: « Boris Lambert ? Apprendre son métier devant 25000 personnes, ce n’est pas facile »

Nouvelle preuve que tout peut aller très vite en football, puisque vendredi soir après le match perdu au Standard (3-1), le coach d’Eupen évoquait justement la situation de son défenseur, lequel avait débuté la rencontre à Sclessin sur le banc. Le Rochefortois a ensuite remplacé Gorenc à la 42e, mais s’est quelque peu loupé sur le 3-1 des Rouches.

"La solution est toujours dans le travail, le dialogue et l’analyse. Boris Lambert connaît un petit creux pour la première fois de sa jeune carrière. Il a fait un très bon de saison et ici, il a enchaîné quelques erreurs et ça amène du doute, ce qui n’est pas facile à gérer pour un jeune joueur (NDLR: 22 ans)."

Et d’ajouter: "Évidemment, ne pas commencer un match n’est jamais agréable. Mais ça fait partie du football. N’oublions pas que les jeunes joueurs apprennent leur métier devant 25000 personnes et qu’il faut les protéger. On ferait pire en leur disant: vas-y et débrouille-toi. Boris a un grand talent. On va travailler sur le terrain et en dehors pour le faire progresser et en faire un défenseur sérieux et régulier de cette compétition."