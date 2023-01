"D’où un fort sentiment de trahison qui va mettre fin à une collaboration de dix années", expliquent le comitard ensivalois Christophe Hauglustaine et la présidente Dominique Genet qui regrettent ce manque de transparence. "D’autant que le club de Pepinster a tenté de débaucher notre entraîneur et les trois quarts de l’équipe actuelle."

Difficile pour le club ensivalois de comprendre ce qui motive le choix de vouloir aussi aligner une R2 à Pepinster. "Et qu’on n’invoque pas le manque de collaboration ou d’organisation !", clament les Ensivalois. "Quand il y avait des soucis d’effectif, les choix au niveau de nos joueurs en double affiliation ont toujours été en faveur de Pepinster qui pouvait organiser ses entraînements à dix. Et au niveau du coût, créer une nouvelle équipe, payer un entraîneur et réaliser dix transferts ne sera pas une économie…"

La fin de BDA ?

Qu’adviendra-t-il alors de Basket Development Academy (BDA), cette association de clubs réunissant Pepinster, Ensival et Herve-Battice ? D’autant que Bernard Schoonbroodt – celui qui assurait le lien entre les différentes parties et qui avait une vision sportive à long terme – a déjà claqué la porte la saison dernière.

"Notre envie est de continuer à travailler à la formation au travers de cet outil mais avec quels partenaires ?", s’interrogent les comitards ensivalois. "Nous poursuivrons en tout cas une formation en jeunes de qualité à Ensival et nous nous réjouissons de voir arriver deux belles générations U15 et U16."

Encourageant aussi, le positionnement de plusieurs éléments de la R2 ensivaloise (Genet, Erkenne, Schoonbroodt) qui ont déjà confirmé vouloir rester sous le matricule 493. Tout comme leur coach, Antoine Massart, lui aussi étonné de la façon dont les choses se passent. "J’étais dans une position très délicate et fort surpris qu’on me propose, déjà il y a trois semaines, de quitter Ensival pour Pepinster en emmenant beaucoup de joueurs", explique celui qui est aussi l’assistant de Pascal Horrion avec la TDM2 de Pepinster. "Ce n’est pas ma manière de faire."

Clairement du côté ensivalois, l’envie est de passer à présent à autre chose. Comme de retrouver au plus vite sa salle… pour si possible y finir la saison.