Pour rappel, ce lundi dans les colonnes de l’Avenir, le directeur général du club eupenois Christoph Henkel avait annoncé la signature imminente d’un défenseur.

Il a tenu parole.

+++ À noter qu’un autre défenseur, prêté par Charleroi, rejoint également les Pandas (relire ici) +++

Voici le communiqué officiel du club, tombé ce lundi 30 janvier 2022:

La KAS Eupen engage le défenseur Oleksandr Filin

Peu avant la fin du mercato hivernal, la KAS Eupen a engagé le défenseur russo-ukrainien Oleksandr Filin. Le joueur de 26 ans évoluait dernièrement au FC Khimki, club de première division russe, où il a résilié son contrat en janvier 2023. Oleksandr Filin a signé un contrat de 2½ ans avec la KAS Eupen, soit jusqu’au 30 juin 2025.

C’est via le Shakhtar Donetsk, où il a disputé la saison 2014-2015, que la nouvelle recrue de la KAS Eupen a rejoint le FK Ufa, club de première division russe. Pour le FC Ufa, le FK Tambow et le FK Khimki, il a disputé 56 matchs au total dans la plus haute division russe, la Premier League.

Aleksander Filin mesure 1,85 mètre et peut être utilisé à tous les postes défensifs, aussi bien en défense centrale que sur le côté gauche ou droit de la défense.

La KAS Eupen se réjouit de la collaboration avec Oleksandr Filin et lui souhaite la bienvenue au sein de l’équipe.