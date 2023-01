Jalhay A, Malmedy B et Vervia C poussent pour s’en sortir

Dans la série B, Montzen A ne laisse pas un seul match à Blegny. Cet écart de niveau se retrouve au classement puisque Montzen mène tandis que Blegny est condamné. Ozanam A s’offre une belle victoire dans la confrontation avec Spa B. François, Talmasse, Halkin et Denis signent un gros 13 à 3 et rejoignent leur adversaire du jour à la troisième place du classement. En bas de tableau, Jalhay A lutte pour s’en sortir et va chercher une large victoire sur Amay-Hermalle A. Voilà des points précieux pour Sbriziolo, Closset, Bertrand et Vitrier.

En P3C, la nouvelle victoire de Welkenraedt C confirme que les joueurs sont déterminés à aller chercher le titre. Elsen, Kaison, Delince et Fyon sont lancés et rien ne semble pouvoir les arrêter. De son côté, Malmedy B l’emporte sur Oupeye B par le plus petit écart. C’est une victoire importante pour prendre ses distances sur la dixième place. Dans la série D, Vervia C sort une performance au bon moment. Bebronne, Dubric, Lamberty et Strebelle s’imposent sans discussion, 5 à 11, à Géromont A et prouvent qu’ils ont de la ressource pour obtenir leur graal, un maintien à ce niveau. À l’inverse, Géromont voit son matelas se réduire sur la zone rouge. Par contre, Tiège E est confortable malgré sa défaite 6 à 10 contre Wanze D.

Enfin, Dolhain B, Tiège I et Theux A coulent des jours paisibles dans la série E. Les Dolhaintois Nyssen, Ernst, Defauwes et Vanderheyden sont satisfaits du nul obtenu contre les quatre C6 de Blegny. Les Theutois font encore mieux et reviennent avec la victoire de Jandrain grâce à Bertrand, Meant, Moulinier et De la Cerda.