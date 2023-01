Voici le communiqué du club eupenois:

L’AS Eupen a engagé le défenseur Loïc Bessilé du Sporting Charleroi en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur central de 23 ans a été formé au FC Toulouse et a obtenu son premier contrat professionnel en 2020 aux Girondins de Bordeaux. En 2021, il a rejoint le Sporting Charleroi, où il est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2023.

En tant que jeune, Loïc Bessilé a été sélectionné 16 fois en équipe de France (des U16 aux U18). Avec sa double nationalité française et togolaise, il a fait le choix de jouer au niveau senior pour l’équipe nationale du Togo, avec laquelle il a disputé 4 matchs internationaux jusqu’à présent.

Loïc Bessilé mesure 1,83 mètre. Il peut évoluer à plusieurs postes en défense et au milieu de terrain défensif.

Avec le Sporting Charleroi, Loïc Bessilé a disputé 38 rencontres et était titulaire de son équipe sous la direction du coach Edward Still. Lors de l’ouverture de la saison 2022-2023, il a réussi à marquer le but du 2-0 dans le match à domicile face à… la KAS Eupen.

L’AS Eupen se réjouit de la collaboration avec Loïc Bessilé et lui souhaite la bienvenue au sein du club.

