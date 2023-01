Christoph Henkel, quels enseignements tirer du match de ce vendredi ? Eupen ne semblait tout simplement pas à la hauteur face au Standard.

C’était un match difficile qu’on a toutefois bien commencé (NDLR: Eupen menait 0-1 avant de s’effondrer). Puis le Standard est monté en puissance, avec ses qualités. Cette défaite est logique. Il y a eu du positif chez nous, mais pas assez que pour inquiéter les Liégeois.

L’équipe vient de perdre au Standard et doit affronter Genk ce mercredi. La situation au classement (20 points, autant que le 16e et premier relégable: Zulte-Waregem) devient chaque fois plus préoccupante. Ça vous inquiète ?

Oui, évidemment ! Mais je sais et on savait que ce serait ainsi avec trois équipes à envoyer vers la D1B cette saison. Chaque match est important, très compliqué. Je pense qu’en février, les verdicts tomberont.

Février sera le mois clé dans la course au maintien ?

Oui, clairement. Mais on sait aussi que tout restera passionnant jusqu’au dernier match.

Pensez-vous que le noyau actuel d’Eupen dispose des qualités nécessaires pour se maintenir en D1A ?

Je pense qu’on a les qualités pour y arriver. On a un bon groupe, un bon état d’esprit. Ce sont nos forces. Nos points faibles, c’est qu’on manque de confiance en nous. Peut-être prendre un peu plus de risques… On sent que certains joueurs préfèrent jouer en arrière plutôt que de tenter quelque chose. Pour y parvenir, il faut plus de confiance…

Et plus d’expérience aussi, non ?

On en a longuement débattu. Est-ce un souci d’expérience ? Je dirai que c’est plutôt la qualité. Un jeune joueur comme Rune Paeshuyse est très stable, a un bon rendement et commet peu d’erreur. La qualité, c’est le plus important.

L’AS Eupen va-t-il encore se renforcer cet hiver ?

Oui, nous allons tout essayer pour amener plus de qualité dans le groupe.

D’autant que vous avez enregistré plusieurs départs…

Oui, c’était la condition pour pouvoir amener des joueurs. On a fait la première partie du boulot et on a déjà signé deux joueurs (NDLR: Diakité de Reims B et Baiye de Clermont Foot) et nous allons en signer un autre dans les prochaines heures (NDLR: il s’agit du défenseur russo-urkrainien Aleksandr Filin qui vient de quitter le FK Khimki, club moscovite avant-dernier de D1 russe).

Et pour le reste ? Quid d’un renfort offensif ?

S’il est possible d’attirer un attaquant, on le fera. Et si on y arrive, on pourra dire qu’on a fait le maximum. Il faut tenir compte de nos réalités et de notre budget.

La continuité des propriétaires qataris d’Aspire à Eupen est-elle conditionnée au maintien en D1A ?

Je ne peux évidemment rien affirmer concernant leur décision, mais je peux dire qu’il n’y a rien de convenu en fonction du verdict sportif.

Quid des joueurs qataris qui devaient rejoindre Eupen comme l’on fait d’autres internationaux avant eux ?

C’est toujours d’actualité, oui. Mais pas pour le moment… Ce sera plutôt pour la saison prochaine. Et évidemment, ce sera plus intéressant en D1A, même si la D1B est d’un bon niveau aussi. Mais bon: on ne veut pas penser à la D1B. L’objectif, c’est de rester en D1A… Tout en sachant que ce sera une vraie bataille jusqu’au bout.

Que se passe-t-il avec Mubarak Wakaso ? Va-t-il rejoindre l’Espagne comme il l’espère ?

Il est en prêt chez nous (NDLR: il appartient à Shenzen, club dont il cherche à se séparer) mais on en a discuté: à notre niveau, il peut partir. Mais pour le moment, il n’y a rien de fait. S’il reste, il devra travailler et montrer plus, tout simplement. Il a les qualités, mais il faut travailler.

Peut-on s’attendre à d’autres départs cet hiver à l’AS ?

Au moment où je vous parle, il n’y a pas de départ sur la table. Mais tout peut aller très vite et le téléphone peut chauffer rapidement. Chez les plus jeunes, certains voudraient peut-être tenter l’expérience ailleurs, pour avoir plus de temps de jeu. Je pense au Jamaïcain Tyreek Magee par exemple. Mais concernant les joueurs confirmés du noyau A, il n’y a rien pour l’instant. Mais tout peut aller très très vite en cette fin de mercato (il sourit).

Standard 3 – Eupen 1

Arbitre: M. Verboomen

Cartes jaunes: Perica ; Davidson, Van Genechten

Buts: Charles-Cook (0-1, 11e), Balikwisha (1-1, 31e), Zinckernagel (2-1, 35e), Perica (3-1, 59e)

STANDARD: Bodart, Dussenne, Bokadi, Laifis, Fossey (80e Melegoni), Balikwisha (71e Davida), Alzate, Zinckernagel (90e+1 Tapsoba), Donnum, Ohio (71e Canak), Perica (80e Noubi).

EUPEN: Moser, Gorenc (42e Lambert), Paeshuyse, Davidson, Van Genechten (54e N’Dri), Magnée (75e Gassama), Christie-Davies, Baiye (54e Diakite), Charles-Cook (75e Déom), Bitumazala, Prevljak.