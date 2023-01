Mosa Angleur 72 - RBC Pepinster 69

Évolution du score: 10e: 10-22, 20e : 30-46 (20-24), 30e : 52-59 (22-13), 40e : 72-69 (20-10).

RBC PEPINSTER: Colson 0, Van Bladel 16, Vanaubel 12, Milanovic 29, Leemans 9, Bourlioux 1, Scholtis 0, Schoonbroodt 0, Abinet 2.

Pascal Chardon de retour à la tête de l’équipe après une absence pour maladie le week-end dernier, Pepinster pensait bien aller chercher une neuvième victoire chez la lanterne rouge. Tout avait d’ailleurs bien commencé (10-22 et 20-24) en première mi-temps si ce n’est la blessure rapide de Bourlioux. "Difficile dès lors d’arrêter Decors, le solide pivot adverse qui inscrira 20 points", constate le coach pepin. "Et lorsqu’on a porté davantage d’attention sur elle, ce sont les shooteuses adverses qui se sont illustrées."

De 30 à 46 au repos, le marquoir passait ainsi à 52-59 à la demi-heure pour, au final, une troisième victoire locale. "On n’a plus trouvé les solutions offensives en seconde mi-temps avec seulement 23 points marqués", conclut Pascal Chardon.

Provinciale 1

Henri-Chapelle 75 - R.U. Bellaire 84

Évolution du score: 10e: 22-17, 20e: 45-47 (23-30), 30e : 57-61 (12-14), 40e : 75-84 (18-23).

HENRI-CHAPELLE: Perin 8, Viellevoye 18, Thélen 5, Henkens 2, Laboureur 5, Lahaye 5, Tandler 10, Lekeu 2, Delhaes A. 8, Remacle 12.

C’est privés de Vronen et de Roland Delhaes alors que Laboureur faisait son retour dans l’effectif que les Capellois abordaient ce match de retard face à la lanterne rouge.

"Concentrés et déterminés, nous gagnons le premier acte avant de laisser les visiteurs dicter leur loi", regrette le coach Fred Ledain dont les couleurs avaient démarré par un 22 à 17. Mais en face, il y avait un certain Lamarche (33 points) intenable dans le jeu de périphérie et qui emmenait Bellaire vers une victoire qui relance la bataille dans le bas de classement.

"Avec un écart forcé dans les dernières minutes car nous tentons de récupérer la possession en commettant des fautes et Bellaire ne rate pas ses lancers francs", poursuit le T1 capellois. "Trop de déchets offensifs et des erreurs défensives qui nous coûtent la victoire et l’average que nous perdons car nous nous étions imposés de justesse à l’aller."

Soit une double mauvaise nouvelle pour Henri-Chapelle qui regarde à présent vers deux autres rencontres à six points. Welkenraedt et La Villersoise seront au programme de février, autant dire qu’on y verra vite plus clair en bas de tableau !

Provinciale 2

RBC Stavelot 42 - BC Verviers B 83

Évolution du score: 10e: 12-17, 20e: 19-41 (7-24), 30e : 30-57 (11-16), 40e : 42-83 (12-26).

BC VERVIERS B: Reynders 5, Lierneux 1, Fassotte 21, Désert 14, Domken 12, Calbert 5, Lerho 6, Mahiat 8, Demez 4, Buscicchio 7.

"Il n’est jamais facile de gagner à Stavelot mais ce samedi, mes joueurs ont été très bons", apprécie Bruno Dagnely, le coach du BC Verviers B qui conforte ainsi sa seconde place en P2. "Bon respect des consignes offensives et défensives, je félicite toute l’équipe !"