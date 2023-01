Léni Meessen (La Calamine) : « Un peu surpris d’être là, mais je pense avoir saisi ma chance »

"J’ai appris ma sélection vendredi, ça m’a vraiment fait plaisir. Avant le match, j’ai appris de la bouche du coach que je serai titulaire. Cela m’a un peu surpris, mais il m’a dit qu’il a une entière confiance en moi et que je ne dois pas me mettre la pression. C’est ce que j’ai fait et je pense avoir saisi ma chance" déclare le citoyen de Plombières.

Débuter contre Rochefort, cela ne s’apparente pas à un cadeau. L’écurie namuroise est pointée comme le favori de la série par ses pairs. Et force est de constater que les Rochefortois ont assumé leur statut, comme nous le confirme la jeune promesse calaminoise. "La différence de niveau entre la P2C et une équipe comme Rochefort est énorme. Tout va plus vite et toutes les touches de balle sont précises. Le rythme est plus élevé et on n’a pas le temps de trop réfléchir."

« J’ai grandi dans le match »

Malgré la défaite de La Calamine subie contre les solides leaders (1-3), le baptême du feu de Léni Meessen est l’une des satisfactions à souligner hors de la prestation des Frontaliers.

"J’ai mis un peu de temps avant de rentrer dans le match et de trouver ma place. Après notre ouverture du score, on a été acculé durant la première mi-temps. On s’est ensuite réveillé et j’ai grandi dans le match. J’ai pris confiance petit à petit et je me suis lâché en me disant que je n’avais rien à perdre. C’était mon objectif initial de grappiller du temps de jeu en D3, mais je vais travailler pour ne pas m’arrêter là" confie celui qui n’est autre que le frère d’un certain Charly Meessen, actif pour sa part à Amblève.