Guillaume Legros (Dison) sur sa fin de carrière: « J’ai senti que c’était le moment »

Guillaume, après votre annonce, est-ce que ça a changé votre manière de préparer le match de ce dimanche (contre Rebecq, 1-1) ?

Non, car il reste quand même une demi-saison à jouer. Dans ma tête, j’ai abordé ce match-ci comme tous les autres, sans pression supplémentaire et en me disant de jouer comme je sais le faire. Je ne dis pas que le dernier match ne sera pas différent, mais d’ici là il se passera encore beaucoup de choses et je reste focus sur ce que j’ai à faire sur le terrain.

Son passage à La Calamine, de 2004 à 2007. À l’arrière-plan, son coach Stéphane Huet. ©EdA

Est-ce un soulagement de l’avoir annoncé ?

Soulagé, non. Mais maintenant que je l’ai dit, je peux me concentrer uniquement sur le championnat et mes prestations. Mais c’était aussi important, par respect pour le club, de ne pas attendre trop longtemps. On sait qu’un poste d’attaquant est un élément important dans un noyau. Et pour trouver le meilleur pour me remplacer, il ne faudra pas s’y prendre au mois d’avril.

Est-ce une décision que vous aviez prise il y a longtemps ?

Ça trottait un peu dans ma tête. Mardi dernier, c’était le jour du décès de mon père (Ndlr: son papa est décédé le 24 janvier 2009). C’est un peu personnel… Mais le fait de jouer au foot le dimanche, c’est une manière pour moi d’être avec mon papa. Mardi était forcément une journée un peu particulière parce que je pense un peu plus à lui et j’ai senti qu’il me disait que j’avais fait ce que je devais et que si j’arrêtais, ce n’était pas grave. Et on se retrouvera d’une autre manière…

J’ai senti que c’était le moment et quand c’est le cas, il faut le dire. Garder cela pour soi pendant des semaines, cela ne sert à rien à partir du moment où je suis en phase avec cette décision.

C’est aussi important de pouvoir profiter des derniers matches tout en sachant que la fin est programmée ?

Ma crainte était de devoir m’arrêter après une blessure. Choisir le moment est important, pour ne pas sentir qu’on me pousse vers la fin. Je reste sur une bonne saison, bien sûr j’aurais aimé inscrire plus de buts, mais je travaille aussi beaucoup pour l’équipe et je pense que mon niveau de jeu est encore bon. Redescendre en provinciale n’était pas une option pour moi. Je préfère arrêter au bon moment, quand je me sens bien et sans blessure.

Au RFC Liège de 2007 à 2010. Ici… face à l’AS Eupen (Alessandro Iandoli). ©EdA

Quelle a été la réaction du coach et des équipiers ?

Surpris. Ce qui veut dire que finalement, je suis encore dans le coup (il sourit). Certains pensaient que je leur faisais une blague… Le président et le coach ont compris ma décision et ils m’ont remercié pour tout ce que j’avais fait.

Avec le recul sur votre longue carrière (Ndlr: La Calamine, Eupen, Spa, RFC Liège, Visé, Sprimont, Hamoir, Stockay et enfin actuellement à Dison), qu’avez-vous envie que l’on retienne de Guillaume Legros comme joueur ?

D’un côté, il y a les buts forcément. Mais ce que j’aimerais bien qu’on retienne aussi, c’est quelqu’un qui s’est toujours donné pour l’équipe, qui n’a joué tiré la couverture pour lui. On parle toujours beaucoup de mes buts mais pas souvent de mes assists. Or, il y en a aussi eu un paquet. J’ai envie qu’on retienne que je vais au bout des choses et que, même dans les moments difficiles, je continue à me battre pour donner le meilleur en faveur du collectif.

À Visé (en 2010-2011 puis 2017-2018). ©EdA

Avez-vous des idées d’après-carrière ?

On va voir ici au cours des prochaines semaines si des choses s’ouvrent à moi dans le milieu du foot…

Mais une vie sans foot pour Guillaume Legros, est-ce possible ?

Je ne sais pas, car je ne l’ai jamais connue… Je m’y prépare tout doucement depuis que j’ai 35 ans car on se dit qu’une blessure peut tout stopper du jour au lendemain.

À Hamoir, de 2014 à 2017. ©Léva

Je me suis déjà posé cette question-là, mais si je continue encore un an, je me la poserai dans un an…

Retrouvez son interview vidéo ici :

Christophe Kinet: « C’est une légende de la nationale qui va arrêter »

Christophe Kinet sera le dernier coach de Guillaume Legros. ©Eda Eric Muller

Quand un attaquant de la trempe de Guillaume Legros annonce sa future fin de carrière, c’est évidemment une "assurance" buts en moins à disposition de l’équipe pour la saison suivante. Et pour un coach aussi… "Pour moi, c’est la fin de carrière du meilleur joueur de nationale depuis de nombreuses années", réagit son coach actuel, Christophe Kinet. "C’est une légende de la nationale qui va arrêter en fin de saison. Donc on va tout faire pour qu’il prenne encore beaucoup de plaisir sur la fin de championnat et il aura droit à une sortie comme il le mérite, par la grande porte, pour qu’il finisse en beauté", poursuit-il.

Pour Dison, qui est en pleine négociation avec les joueurs en vue de la saison prochaine, c’est évidemment un élément, et pas des moindres, à prendre en compte. "Pour nous, il va falloir trouver un attaquant pour le remplacer…", commente Christophe Kinet avant de poursuivre: "Vous le connaissez, il va aller à fond jusqu’au bout. Je l’ai eu comme équipier (Ndlr: au RFC Liège) et maintenant comme joueur… Il y a eu beaucoup d’émotions quand il a annoncé qu’il arrêtait et il fallait bien que ça arrive un jour. Il fait un choix qui l’appartient et il a toujours fait des bons choix… On espère aussi qu’il restera dans le milieu et qu’on pourra le revoir bientôt."

Notons qu’en jetant un œil au calendrier de D2 ACFF, c’est un certain… Dison – Hamoir qui est au programme de la dernière journée, le dimanche 14 mai.