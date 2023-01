Ensival (R2): Genet, Erkenne et Walraff se sont clairement positionnés

"C’est décidé, je reste à Ensival à l’année" explique le meneur de jeu. "Focus sur le maintien et sur la création d’une équipe plus compétitive."

Dans la foulée, une autre confirmation – sans doute liée -, celle de l’ailier Maxime Erkenne: "Officiel, je choisis de rester à Ensival malgré les propositions venues d’ailleurs. Plus qu’à se maintenir !"

Sans doute de quoi consolider un groupe pour la saison prochaine qui devra pourtant se passer de Jimmy Walraff.

"Je ne serai plus Ensivalois la saison prochaine", explique le joueur intérieur. "Mais pas pour aller à Pepinster ou ailleurs, j’arrête purement et simplement car l’envie n’y est plus !"D.M.